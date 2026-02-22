Un inno all' acqua e alla natura per salutare le Olimpiadi invernali

L’acqua ha preso vita durante la Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026, celebrando la sua presenza tra le Dolomiti e la laguna veneziana. La manifestazione ha mostrato il legame stretto tra natura e sport in un momento simbolico. Le immagini di ruscelli e fiumi sono state proiettate sul palco, sottolineando l’importanza delle risorse naturali. La cerimonia ha concluso i giochi con un messaggio di rispetto per l’ambiente e la natura.