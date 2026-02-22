Un inno all' acqua e alla natura per salutare le Olimpiadi invernali
L’acqua ha preso vita durante la Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026, celebrando la sua presenza tra le Dolomiti e la laguna veneziana. La manifestazione ha mostrato il legame stretto tra natura e sport in un momento simbolico. Le immagini di ruscelli e fiumi sono state proiettate sul palco, sottolineando l’importanza delle risorse naturali. La cerimonia ha concluso i giochi con un messaggio di rispetto per l’ambiente e la natura.
Il racconto della natura chiude ufficialmente i Giochi. L'acqua, nel suo viaggio eterno tra le vette delle Dolomiti e la laguna di Venezia, diventa la protagonista assoluta della Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026. All'interno della cornice millenaria dell'Arena di Verona, questo elemento naturale narra il legame profondo tra montagna, pianura e città. La coreografia segue le trasformazioni dell'acqua – da solido a liquido, fino allo stato gassoso – per simboleggiare un sistema circolare tanto meraviglioso quanto fragile. Non si tratta solo di estetica, ma di un invito rigoroso al rispetto per l'ambiente e alla tutela di un equilibrio che unisce ogni essere vivente.
Vasco Rossi difende Laura Pausini alle Olimpiadi invernali 2026: “Inno impeccabile”Vasco Rossi ha preso posizione a favore di Laura Pausini dopo le critiche alla sua esibizione alle Olimpiadi invernali 2026.
Le divise alle Olimpiadi Invernali: dall’inno di Mameli nelle giacche dell’Italia all’abito tradizionale mongoloLe divise degli atleti italiani alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono state svelate.
Le foto della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali
RTL 102.5. . Momento solenne all’Arena di Verona durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: le note dell’Inno di Mameli. - facebook.com facebook
Olimpiadi e San Francesco, il sogno di un inno alla pace con il Cantico delle creature x.com