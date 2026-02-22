Un fondo di 100mila per i commercianti

Il Comune di Tolentino ha deciso di allocare 100mila euro per aiutare i commercianti locali. La decisione deriva dai danni ancora visibili causati dal terremoto del 2016 e dalla lunga ricostruzione. Molti negozi affrontano difficoltà economiche e cercano supporto per riprendersi. Il fondo mira a offrire un aiuto concreto alle attività commerciali più colpite. Le risorse saranno distribuite attraverso interventi mirati e tempestivi. La misura vuole rafforzare il tessuto commerciale della città.

Il Comune di Tolentino crea un fondo da 100mila euro per sostenere le attività che – ancora oggi – risentono delle conseguenze del sisma 2016 e della lunga fase di ricostruzione. La giunta Sclavi ha approvato un atto di indirizzo finalizzato all'istituzione di un fondo ad hoc. Il provvedimento, che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2026-28 in corso di approvazione, prevede uno stanziamento appunto di 100mila euro destinato agli operatori economici con sede nel territorio comunale. "Le attività del centro storico e delle aree limitrofe continuano a convivere con cantieri, viabilità modificata e una riduzione dei flussi di clientela – spiega l'amministrazione –.