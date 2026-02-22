un 21enne armato entra nella residenza di trump a mar a lago ucciso dal secret service

Un 21enne armato ha tentato di entrare nella residenza di Mar-a-Lago, causando l’intervento immediato del Secret Service. L’individuo, identificato come residente locale, aveva con sé un fucile e una tanica di benzina, e si è avvicinato all’ingresso poco dopo mezzanotte. Le forze di sicurezza hanno risposto prontamente, sparando al giovane per impedirne l’accesso. La polizia sta ancora indagando sulle motivazioni dell’episodio. La scena si è conclusa con la sua morte sul posto.

Paura a Mar-a-Lago, anche se nel weekend Donald Trump è rimasto a Washington. Un uomo è entrato nel perimetro della Casa Bianca d’inverno in piena notte con un fucile e una tanica di benzina. Il Secret Service con l’aiuto della polizia di Palm Beach lo ha affrontato e, di fronte alla sua resistenza a deporre le armi, gli ha sparato e lo ha ucciso. I dettagli sull'incidente sono ancora scarsi. Secondo indiscrezioni, l’uomo che si è infiltrato è il 21enne Austin Tucker Martin, residente in North Carolina. La famiglia aveva lanciato sabato l’allarme per la sua scomparsa, denunciandola alla polizia e avviando una campagna social per cercare di rintracciarlo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

