Ultras della Lazio ucciso dal vicino eseguita l'autopsia sul corpo di Bernabucci | 6 coltellate fatali

L’ultras della Lazio, Bernabucci, è stato ucciso dal vicino durante una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire. L’autopsia ha confermato che sei fendenti hanno colpito il corpo dell’uomo, causando la morte. La scena si è svolta in un cortile di un condominio, dove i vicini hanno sentito i rumori e chiamato le forze dell’ordine. Le autorità continuano le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo i primi risultati dell'autopsia eseguita ieri sul corpo di Bernabucci sarebbero sei le coltellate risultate fatali per l'ultras.