Ultimo Carnevale d’Autore La sfilata e le premiazioni

Il Carnevale d’Autore di Santa Croce si conclude con la premiazione del gruppo vincitore e delle maschere più originali, come quelle realizzate con materiali riciclati. La sfilata finale ha attirato numerosi spettatori e ha mostrato creazioni creative e colorate, frutto del lavoro di artisti locali. Le maschere “Pelle”, “Riciclata” e “Carnevale domani” hanno suscitato grande interesse tra il pubblico. La manifestazione si chiude con un’ultima esibizione di artisti e tanta allegria.

SANTA CROCE Ultimo atto del Carnevale d’Autore di Santa Croce con l’assegnazione dei premi al gruppo vincitore e alle varie maschere (pelle, riciclata, carnevale domani, bella). Ad aprire il pomeriggio di colori e musica in piazza Matteotti saranno gli oltre 500 alunni delle tre scuole Primarie (Carducci, Pascoli e Copernico) che sfileranno con i costumi realizzati in classe nell’ambito del "Progetto scuola" organizzato dall’Associazione Carnevale Santacrocese presieduta da Maurizio Donati (nella foto). Negli ultimi mesi esperti carnevalai hanno effettuato lezioni e incontri nelle classi per spiegare il carnevale ai più piccoli e la tradizione tutta santacrocese del carnevale che è competizione, sana e divertente, tra i quattro gruppi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

