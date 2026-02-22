Ultimo Carnevale d’Autore La sfilata e le premiazioni

Il Carnevale d’Autore di Santa Croce si conclude con la premiazione del gruppo vincitore e delle maschere più originali, come quelle realizzate con materiali riciclati. La sfilata finale ha attirato numerosi spettatori e ha mostrato creazioni creative e colorate, frutto del lavoro di artisti locali. Le maschere “Pelle”, “Riciclata” e “Carnevale domani” hanno suscitato grande interesse tra il pubblico. La manifestazione si chiude con un’ultima esibizione di artisti e tanta allegria.

SANTA CROCE Ultimo atto del Carnevale d’Autore di Santa Croce con l’assegnazione dei premi al gruppo vincitore e alle varie maschere (pelle, riciclata, carnevale domani, bella). Ad aprire il pomeriggio di colori e musica in piazza Matteotti saranno gli oltre 500 alunni delle tre scuole Primarie (Carducci, Pascoli e Copernico) che sfileranno con i costumi realizzati in classe nell’ambito del "Progetto scuola" organizzato dall’Associazione Carnevale Santacrocese presieduta da Maurizio Donati (nella foto). Negli ultimi mesi esperti carnevalai hanno effettuato lezioni e incontri nelle classi per spiegare il carnevale ai più piccoli e la tradizione tutta santacrocese del carnevale che è competizione, sana e divertente, tra i quattro gruppi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sfilata di Carnevale per le vie di Voltri con pentolaccia e premiazioni per le migliori maschereSabato 7 febbraio, le strade di Voltri si sono riempite di colori e allegria con la sfilata di Carnevale organizzata dal Civ Voltri, in collaborazione con la Proloco e il patrocinio del Municipio VII Ponente.

Incubo pioggia per il carnevale. Pronte le maschere d’autore. E la prima sfilata delle scuoleQuesta mattina a Santa Croce si teme un nuovo maltempo che potrebbe rovinare il Carnevale d’Autore.

Carnevale di Putignano 2026: prima sfilata ( 1 febbraio)

Comunalia, il Carnevale al Borgo anima CasertavecchiaDomenica 22 febbraio La magia del Carnevale si sposta nel suggestivo borgo medievale di Casertavecchia con un appuntamento extra di luci e colori ... napolivillage.com

Carnevale a Casertavecchia: luci, colori e magia nel borgo medievale per Comunalia, un inverno d’autoreDomenica 22 febbraio il suggestivo borgo di Casertavecchia si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per Carnevale al Borgo, l'evento che porta l'allegria della maschera più amata dell'anno nel ... casertaweb.com

SABATO 21 E DOMENICA 22 – ULTIMA OCCASIONE PER VEDERE GLI SPETTACOLARI CARRI ALLEGORICI DI ACIREALE 2026! È arrivato l’ultimo, imperdibile weekend del Carnevale di Acireale. Sabato 21 e Domenica 22 Febbraio saranno le ulti - facebook.com facebook