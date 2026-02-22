Il Teatro del Giglio ospita oggi alle 16 l’ultima replica di “Il gabbiano” di Anton Cechov, tradotto da Danilo Macrì. La rappresentazione vede sul palco Giuliana De Sio e Filippo Dini, affiancati da altri attori come Virginia Campolucci e Enrica Cortese. La regia è affidata a Filippo Dini, che ha curato anche la scenografia. La compagnia teatrale ha deciso di chiudere la stagione con questa messa in scena, attirando numerosi spettatori.

Ultima replica oggi alle ore 16, al Teatro del Giglio, per “ Il gabbiano “ di Anton?echov (traduzione Danilo Macrì), con Giuliana De Sio e Filippo Dini (nella foto), Virginia Campolucci, Enrica Cortese, Gennaro Di Biase, Giovanni Drago, Angelica Leo, Valerio Mazzuccato, Fulvio Pepe e Edoardo Sorgente e regia di Filippo Dini. Lo spettacolo sarà reso accessibile a spettatori ciechi, ipovedenti e sordi tramite il servizio di audiodescrizione e sopratitolazione sullo schermo posizionato sopra il palcoscenico e la app gratuita Lyri. Il grande classico della drammaturgia russa, in questa rielaborazione di Filippo Dini, è attualizzato nell’allestimento e nei costumi, anche con la presenza di alcuni celebri brani pop e rock che sottolineano alcuni momenti-chiave, come “Skyfall“ di Adele (bella versione di Enrica CorteseMaša) e “I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ degli U2 (emozionante Virginia CampolucciNina). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Al Teatro Mercadante Giuliana De Sio e Filippo Dini portano in scena “Il Gabbiano” di Anton ?echovDal 21 gennaio al 1 febbraio, al Teatro Mercadante, Giuliana De Sio e Filippo Dini portano in scena

Il gabbiano di Anton ?echov al Teatro ArgentinaAl Teatro Argentina, dal 7 al 18 gennaio, va in scena

Appuntamenti dell'agenda di Teleradiopace per domenica 15 febbraio

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ultima replica de ’Il gabbiano’ di ?echov; La metamorfosi di Alfieri; Catania torna all’Elfo e fa Curzio Maltese. In scena una vita da film; Un’ultima cosa. Cinque invettive, sette donne e un funerale al Teatro Puccini.

Taratata 2026 replica ultima puntata del 16 febbraio in tv e in streaming: dove rivedere il concerto (su Mediaset Extra o La5)Taratata 2026 replica ultima puntata in tv e in streaming. Dove rivedere la seconda puntata di Taratata su Mediaset Extra o La5 ... spettacoloitaliano.it

Anastasia, il Musical, il palco delle Muse ospita l’ultima replicaUltima replica per ‘Anastasia, il Musical’ questo pomeriggio (ore 16, info 07152525) al Teatro delle Muse di Ancona. Lo spettacolo è stato definito come ‘il miglior musical dell’anno’, ed ha saputo ... ilrestodelcarlino.it

++ ULTIMA ORA ++ Durissima replica dell'azienda Casa Sollievo all'indomani della notizia dei 1300 decreti ingiuntivi da parte dei lavoratori - facebook.com facebook