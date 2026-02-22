Ulteriore appello per la ripresa e il completamento del Centro Civico di Cannavò

Don Giovanni Gattuso, parroco di Prumo, Riparo e Cannavò, chiede alle istituzioni di riprendere e completare il Centro Civico di Cannavò, evidenziando che i lavori sono stati sospesi da mesi senza motivi chiari. Il sacerdote sottolinea la necessità di intervenire per garantire servizi alla comunità locale e migliorare gli spazi sociali. La richiesta si basa sulla richiesta di responsabilità e attenzione alle esigenze del quartiere, che aspetta da tempo un intervento concreto.

Tale incontro ha reso ancora più evidente la gravità e l'urgenza di una situazione che, come ben sapete, seguo e segnalo con continuità ormai daoltre due anni. Da oltre due anni, infatti, accompagno con costanza e attenzione l'iter dei lavori del Centro Civico di Cannavò, intervenendo ripetutamente presso gli Uffici competenti e le Aatorità comunali per rappresentare lo stato dell'opera, le criticità emerse e le conseguenze che ilprotrarsi dei ritardi sta producendo sulla vita della comunità. In tutto questo tempo, il Centro Civico è stato percepito dai cittadini non soltanto come un'infrastruttura pubblica, ma come un presidio educativo, sociale e culturale, destinato in particolare ai giovani, alle famiglie e alle persone più fragili.