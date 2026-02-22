Ucraina nuovo round entro 3 settimane

Un nuovo round negoziale sull’Ucraina è fissato entro tre settimane. La causa di questa ripresa sono le difficoltà nel raggiungere un accordo duraturo tra le parti. I rappresentanti cercano di definire dettagli chiave prima di un possibile vertice presidenziale. Le discussioni si concentrano su cessate il fuoco e aiuti umanitari. La prossima fase potrebbe segnare una svolta nelle trattative, ma ancora non ci sono certezze.

8.45 Un nuovo round negoziale sull'Ucraina avrà luogo entro tre settimane e potreb trebbe potenzialmente portare a un vertice al massimo livello, quello presidenziale. Lo ha detto l'inviato speciale Usa Witkoff. "Siamo fiduciosi, abbiamo presentato alcune proposte a entrambe le parti", ha detto, aggiungendo che questo nuovo tavolo "forse darà luogo poi a un vertice tra Zelensky e Putin. Potrebbe finire per essere un trilaterale con il presidente Trump. Vedremo".