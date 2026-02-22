Ucraina Witkoff | Possibile incontro Zelensky-Putin entro 3 settimane – la diretta

Un’esplosione nel centro di Leopoli ha causato la morte di una poliziotta e ferito 24 persone, a causa di un attacco durante la notte. Le autorità locali hanno confermato che l'esplosione è avvenuta vicino a un edificio pubblico, provocando danni e panico tra i cittadini. La dinamica dell’evento suggerisce un’azione mirata e coordinata. La sicurezza della città rimane sotto stretta osservazione mentre si cercano eventuali altri obiettivi.

In Ucraina, una poliziotta è stata uccisa e altre 24 persone sono rimaste ferite a causa di esplosioni avvenute nella notte nel centro di Leopoli. Il sindaco lo ha definito un attacco terroristico e i media locali riportano che si indaga sul caso come attacco terroristico. L'Ukrainska Pravda riporta che la poliziotta uccisa è stata identificata come Viktoriia Shpylka, 23 anni. "Secondo le informazioni operative, oggi alle 00:30 è stata ricevuta una segnalazione relativa a un'effrazione in un negozio al numero 20 di via Danylyshyna a Leopoli. Dopo l'arrivo sul posto della pattuglia della polizia, si è udita un'esplosione.