Ucraina ucraini in Italia | Con Trump situazione peggiorata ma non ci arrendiamo

Il conflitto in Ucraina ha portato molti cittadini a cercare rifugio in Italia, dove alcuni affermano che la presenza di Trump ha complicato ulteriormente la situazione. La guerra di quattro anni ha lasciato segni profondi, creando tensioni tra le comunità ucraine e le autorità locali. Nonostante la fatica e le difficoltà quotidiane, i rifugiati dichiarano di non voler cedere. La loro determinazione si manifesta anche nelle iniziative di sostegno tra loro.

" Quattro anni di guerra lasciano il segno. Siamo tutti stanchi, ma nessuno vuole arrendersi, non se ne parla proprio". Oles Horodetskyy, presidente dell' Associazione dei cristiani ucraini in Italia, traccia con LaPresse lo stato d'animo della popolazione, che si prepara a entrare nel quinto anno dall'invasione su larga scala da parte della Russia. "Io stesso mi sento in guerra – sottolinea -, tutti i giorni sentiamo i nostri parenti e amici e i disagi che stanno passando. Anche nella mia città, Ternopil, nonostante sia lontana dal fronte, ci sono interruzioni continue nelle forniture di acqua e luce.