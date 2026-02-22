Il Papa ha lanciato un appello urgente alla pace in Ucraina, sottolineando la necessità di fermare le armi dopo quattro anni di conflitto. La richiesta arriva mentre si intensificano le tensioni nella regione e aumentano i rischi di escalation. Il Pontefice invita tutte le parti a trovare un accordo per fermare le violenze e avviare un percorso di dialogo. La situazione resta critica, con i civili ancora vittime di scontri e bombardamenti.

(Adnkronos) – Accorato appello del Papa per la pace in Ucraina, alla vigilia del quarto anno dall’invasione della Russia. “Cari fratelli e sorelle, sono passati ormai quattro anni dall'inizio della guerra contro l'Ucraina. Il mio cuore va ancora alla drammatica situazione che sta sotto gli occhi di tutti. Quante vittime, quante vite e famiglie spezzate. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Papa Leone XIV: “Quattro anni di guerra in Ucraina, tacciano le armi”Il Papa Leone XIV denuncia che quattro anni di guerra in Ucraina hanno provocato sofferenze profonde, spingendo a chiedere di fermare le ostilità.

Papa Leone XIV scuote l’Europa: guerra in Ucraina, tacciano le armi oraIl nome di Papa Leone XIV si lega a una richiesta urgente di cessare il fuoco, innescata dalla continua escalation del conflitto in Ucraina.

Ucraina, Papa: «La pace non può essere rimandata»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ucraina, l'appello del Papa: Tacciano le armi, la pace è un'esigenza urgente; L'appello del Papa: In Ucraina 4 anni di guerra, la pace non può essere più rimandata; L'Umbria in piazza per l'Ucraina: l'appello di Ora! a forze politiche e società civile; Forte appello del Papa per il cessate il fuoco in Ucraina.

Ucraina, l'appello del Papa: Tacciano le armi, la pace è un'esigenza urgenteLeone XIV all'Angelus: La situazione è drammatica, si giunga senza indugio a un cessate il fuoco e si rafforzi il dialogo Accorato appello del Papa per la pace in Ucraina, alla vigilia del quarto an ... adnkronos.com

Raid su Kiev, un morto, 17 feriti. Appello del Papa: Dopo quattro anni di guerra, tacciano le armiPutin: La Russia continuerà a rafforzare le proprie forze armate La Russia continuerà a rafforzare le sue forze armate, anche sulla base dell'esperienza acquisita durante l'operazione militare spec ... msn.com

A Udine oltre cento persone in piazza per l’Ucraina: appello a una pace giusta e difesa della libertà europea. #Friuli #Udine #Cronaca #Inprimopiano x.com

Un appello netto perché cessino le ostilità. All’Angelus, Papa Leone ha ricordato che sono trascorsi ormai quattro anni dall’inizio della guerra contro l’Ucraina, ribadendo l’urgenza di una soluzione pacifica. “La pace non può essere rimandata, è un’esigenz - facebook.com facebook