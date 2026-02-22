Ucraina attentato nella notte a Leopoli | morta una giovane poliziotta

Un'esplosione nella notte a Leopoli ha provocato la morte di una giovane agente di polizia e ferito 24 persone. La causa dell'attentato sembra essere un ordigno piazzato nel cuore della città, vicino a un edificio pubblico. Le autorità stanno indagando sulle dinamiche dell’attacco e sui responsabili. La scena si è svolta in un'area molto frequentata, creando scompiglio tra i residenti e i passanti. La comunità locale si interroga sulle misure di sicurezza adottate.

In Ucraina, una poliziotta è stata uccisa e altre 24 persone sono rimaste ferite a causa di esplosioni avvenute nella notte nel centro di Leopoli. Il sindaco lo ha definito un attacco terroristico e i media locali riportano che si indaga sul caso come attacco terroristico. L’Ukrainska Pravda riporta che la poliziotta uccisa è stata identificata come Viktoriia Shpylka, 23 anni. “Secondo le informazioni operative, oggi alle 00:30 è stata ricevuta una segnalazione relativa a un’effrazione in un negozio al numero 20 di via Danylyshyna a Leopoli. Dopo l’arrivo sul posto della pattuglia della polizia, si è udita un’esplosione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina, esplosioni e vittime a Kiev. Zelensky: “A Leopoli un attentato terroristico, 1 morto e 25 feriti”Un'esplosione a Kiev ha causato vittime e danni, a causa di un attacco missilistico russo.

