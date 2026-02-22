Ucraina 300 droni e 50 missili su Kiev Zelensky | Obiettivo è la vittoria Il Papa | La pace è urgente

La Russia ha attaccato Kiev con oltre 300 droni e 50 missili, provocando danni immediati alle infrastrutture civili. La decisione di lanciare questa offensiva deriva dal tentativo di indebolire le difese ucraine e influenzare gli sviluppi sul campo. Zelensky ha ribadito l’obiettivo di conquistare la vittoria, mentre il Papa invita a cercare una soluzione pacifica. Le conseguenze dell’attacco si riflettono nelle risposte politiche e nelle misure di sicurezza della capitale.

La Russia ha lanciato decine di missili contro l'Ucraina mentre l'Ungheria minaccia di bloccare le sanzioni dell'Unione europea. "Mosca continua a investire più nei bombardamenti che nella diplomazia",??ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le strutture logistiche ed energetiche sono quelle maggiormente prese di mira. Oggi il Cremlino ha lanciato 297 droni e 50 missili, nell'ultimo di una serie di attacchi notturni. Kiev ha spiegato che "una parte significativa" di questi è stata abbattuta, invitando gli alleati a rafforzare le difese aeree del Paese contro gli attacchi nemici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

