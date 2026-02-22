UAE Tour 2026 vince Del Toro davanti a Tiberi
Durante l’UAE Tour 2026, Isaac Del Toro ha conquistato la vittoria, mentre Tiberi ha ottenuto un piazzamento importante. La gara ha visto protagonisti diversi ciclisti italiani, che hanno mostrato una forte determinazione lungo le strade degli Emirati. Del Toro ha sfruttato la sua esperienza in salita per superare i rivali, mentre Tiberi ha mantenuto un ritmo costante nelle tappe decisive. La competizione si conclude con una sfida serrata tra i leader della classifica.
Roma, 22 febbraio 2026 - All' UAE Tour 2026 c'è tanto, tantissimo tricolore, con il solo Remco Evenepoel a spezzare il dominio monocromatico con la cronometro vinta nella tappa 2, non esattamente una novità: per il resto, la corsa emiratina, uno dei primi esami della stagione per gli uomini delle gare a tappe, vede in Antonio Tiberi, Jonathan Milan e Isaac Del Toro i grandi protagonisti. Due italiani e un messicano (che nell'albo d'oro segue il compagno di squadra Tadej Pogacar ), e non è l'inizio di una barzelletta. La corsa. Il corridore della UAE Team Emirates-XRG apre subito bene la sua settimana in quella che per la sua squadra è la gara di casa: vittoria a sorpresa e primo colpo assestato a Evenepoel, che il giorno dopo si rifà con gli interessi sul terreno amico della cronometro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
