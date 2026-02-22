uae tour 2026 vince del toro davanti a tiberi

Durante l’UAE Tour 2026, Isaac Del Toro ha conquistato la vittoria, mentre Tiberi ha ottenuto un piazzamento importante. La gara ha visto protagonisti diversi ciclisti italiani, che hanno mostrato una forte determinazione lungo le strade degli Emirati. Del Toro ha sfruttato la sua esperienza in salita per superare i rivali, mentre Tiberi ha mantenuto un ritmo costante nelle tappe decisive. La competizione si conclude con una sfida serrata tra i leader della classifica.