Tuttosport – Qui ha perso la Juve non è un terreno facile Il risultato va bene ma…

La Juventus ha perso terreno sul campo difficile del Cagliari, dove il pareggio senza reti riflette la lotta intensa tra le due squadre. La partita si è conclusa con un risultato che lascia aperte alcune questioni, anche se i bianconeri si accontentano di un punto. La sfida, durata quasi due ore, ha mostrato un gioco equilibrato e combattuto. La squadra torinese ora deve analizzare le occasioni mancate e prepararsi per la prossima sfida.

Si chiude senza reti la sfida tra Cagliari e Lazio, con un pareggio che rispecchia complessivamente quanto visto a livello di gioco nei 97 minuti della Unipol Domus. La squadra di Pisacane è più pronta nelle ripartenze che la vedono coinvolta nel primo tempo, con una Lazio invece più vivace nei secondi quarantacinque minuti. Al minuto 85 arriva invece l'episodio favorevole per i biancocelesti, con Mina che stende al limite dell'area di rigore il neo entrato Noslin e Rapuano che tira fuori il secondo cartellino giallo che certifica così l' espulsione per il difensore colombiano.

Globe Soccer Awards 2025, premio anche per Pogba! L’ex Juve ringrazia: «Un onore essere qui. Non è stato facile, ma ho raggiunto il mio obiettivo»Durante la sedicesima edizione dei Globe Soccer Awards 2025 a Dubai, sono stati riconosciuti diversi protagonisti del calcio internazionale.

Fiducia a tempo per Vanoli. Per Tuttosport si gioca tutto in tre partite. Più che la trasferta di sabato con il Como (contro cui finora la Fiorentina, va detto, ha perso due volte su due) e quella successiva di Conference con i polacchi dello

Sabatini difende la Juve: "Non è un allarme, è questione di episodi" La Juventus ha perso qualche certezza nelle ultime settimane, ma per Walter Sabatini non è il momento di drammatizzare. Intervistato da Tuttosport, l'ex direttore sportivo invita a leggere le di