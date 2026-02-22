tutta la rabbia di leao chiaro attacco sui social del portoghese

Leao manifesta tutta la sua delusione sui social dopo la sconfitta del Milan contro il Parma, che ha messo fine alle speranze di titolo. Il portoghese critica la prestazione della squadra e sottolinea la frustrazione condivisa tra i tifosi. La partita ha evidenziato le difficoltà del Milan nel mantenere il ritmo di campionato, lasciando i rossoneri a 10 punti dall’Inter al vertice. La squadra ora affronta un percorso difficile per recuperare terreno.

La sconfitta del Milan in casa contro il Parma ha decretato la fine dei sogni scudetto per il Milan che ora si trova a 10 punti di distanza dall’Inter capolista. Leao furioso dopo Milan-Parma (Ansa Foto) – calciomercato.it Un ko che è arrivato nel finale per via della rete messa a segno da Troilo che, con un colpo di testa su sviluppi di calcio d’angolo ha regalato tre punti al Parma di Cuesta. Una rete che era stata inizialmente annullata per via di un blocco su Maignan, ma successivamente convalidata dall’arbitro dopo averla rivista al VAR. Non è stata sanzionata l’azione del calciatore del Parma che si è appoggiato sulle spalle di Bartesaghi, come accadde invece in Milan-Sassuolo ai danni di Loftus-Cheek. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Leao esplode sui social dopo il gol di Troilo in Milan Parma: il portoghese rompe il silenzio attraverso questo gesto eloquente – FOTOLeao ha condiviso un commento deciso sui social dopo che Troilo ha segnato il gol decisivo per il Parma contro il Milan.

