Turista trovato morto sulla spiaggia | L’ha ucciso uno squalo Evacuazione immediata

Un turista è stato trovato senza vita sulla spiaggia di Noumea, a causa di un attacco di squalo. La vittima, un appassionato di surf, è stata individuata con ferite evidenti, mentre tentava di tornare a riva. Le autorità hanno evacuato subito la zona e stanno cercando di ricostruire l’accaduto. La scoperta ha attirato numerosi presenti, che osservano con preoccupazione la scena. La spiaggia rimane chiusa in attesa di ulteriori dettagli.

Un surfista trovato morto nel tardo pomeriggio in una baia di Noumea ha sconvolto residenti e turisti. L'uomo sarebbe stato vittima di un possibile attacco di squalo, anche se le verifiche sono ancora in corso. La tragedia si è consumata in mare, davanti a una delle spiagge più frequentate della capitale della Nuova Caledonia. La segnalazione è scattata poco dopo le 17.30 ora locale, quando un'imbarcazione privata ha notato il corpo in acqua e ha lanciato l'allarme. In pochi minuti sono partite le operazioni di soccorso e la spiaggia di Anse-Vata è stata evacuata per consentire l'intervento delle squadre di emergenza.