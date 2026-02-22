Turbo spazzaneve e super cingolati | i mezzi speciali delle Olimpiadi

Le forze armate italiane hanno schierato turbo spazzaneve e cingolati super potenti per preparare le piste olimpiche. La decisione nasce dalla necessità di affrontare le grandi dimensioni dell’area, che supera i 22 chilometri quadrati. Questi mezzi speciali, attivi 24 ore su 24, rimuovono neve e ghiaccio in modo rapido ed efficace. La presenza di queste macchine garantisce che le strutture siano pronte per gli atleti, che si preparano alle prossime competizioni.

Un record lontano da cronografi e telecamere quello segnato dalla Joint Task Force messa in campo dalla Difesa per sovrintendere le esigenze logistiche delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, una organizzazione chiamata ad entrare in gioco in tempi rapidissimi, anche in condizioni ambientali estreme, sotto l'egida delle autorità prefettizie. Con l'efficienza riconosciuta alle Forze Armate italiane nel mondo. L'anima a motore dei Giochi invernali 2026 è una flotta di oltre 150 mezzi di derivazione commerciale e di veicoli tattici dedicata alla movimentazione del personale militare, con il contributo di ulteriori veicoli forniti dall'Associazione nazionale Alpini.