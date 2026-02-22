Trump | Tentativo di irruzione a Mar-a-Lago uomo armato neutralizzato

Un uomo armato ha tentato di entrare nella residenza di Mar-a-Lago, provocando l’intervento del Secret Service. L’individuo è stato subito neutralizzato e ucciso durante il tentativo di accesso. La polizia ha trovato armi e munizioni sul suo corpo, mentre sul luogo sono stati sequestrati documenti e oggetti sospetti. La sicurezza della proprietà è stata rafforzata e le autorità stanno indagando sulle motivazioni dell’attacco. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Un uomo armato è stato ucciso dal Secret Service dopo aver tentato di entrare nell’area protetta della residenza di Mar-a-Lago, in Florida, appartenente a Donald Trump. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 22 febbraio 2026, sollevando immediate questioni sulla sicurezza del sito e sulle motivazioni dell’intruso. Al momento dei fatti, l’ex presidente Trump non si trovava nella residenza. L’incidente si è verificato presso il cancello nord della proprietà, come confermato dalle autorità competenti. L’individuo, descritto come poco più che ventenne, si era avvicinato all’area protetta brandendo quello che sembrava essere un fucile da caccia e una tanica contenente carburante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Uomo armato entra nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago: uccisoUn uomo armato ha forzato il cancello di Mar-a-Lago, residenza di Trump a Palm Beach, e ha tentato di entrare nel perimetro di sicurezza.

Un uomo armato entra nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret ServiceUn uomo armato ha forzato l’ingresso a Mar-a-Lago e ha rischiato di farsi male.

