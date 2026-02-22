Trump Stiglitz | I dazi sono un’arma illegittima

Joseph Stiglitz sostiene che i dazi imposti da Trump colpiscono principalmente le famiglie americane con redditi più bassi. La sua affermazione deriva dall’analisi dell’impatto di queste tariffe sui consumatori più vulnerabili. Stiglitz critica l’uso dei dazi come strumento economico, definendoli illegittimi. La discussione si accende anche su un rapporto della Fed di New York, che ha contestato le affermazioni di un esperto economico vicino all’amministrazione. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

“Il costo dei dazi di Trump lo stanno pagando soprattutto gli americani con redditi più bassi”. Questo afferma il premio Nobel Joseph Stiglitz che smentisce la tesi di Kevin Hassett, il direttore del Consiglio economico nazionale che ha attaccato uno studio della Fed di New York. Secondo lo studio il costo dei dazi Usa si è riversato su aziende e consumatori Usa. «I dazi sono un’arma illegittima, che Trump ha usato senza che ci fosse un’emergenza, per fare inginocchiare gli altri Paesi». Stiglitz, nessuna sorpresa nella sentenza della Corte Suprema. Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’Economia e già capo economista della Banca Mondiale, non è sorpreso che la Corte Suprema abbia bocciato le tariffe doganali reciproche imposte dagli Usa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Groenlandia, l'Europa prepara il bazooka: cos'è l'arma contro i dazi di Trump
La Groenlandia sta assumendo un ruolo strategico nell'ambito delle tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti.

Groenlandia, l?arma dazi., Trump: «Il 10% agli Stati che ci mandano i soldati»
Donald Trump ha nuovamente fatto riferimento alla Groenlandia, evidenziando l'utilizzo dei dazi come leva negoziale.

