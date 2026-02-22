Trump mira | Pasdaran petrolio porti

Donald Trump ha dichiarato di poter distruggere un Paese, ma di non poter imporre dazi. La sua frase arriva dopo che ha fallito nel tentativo di applicare tariffe sul petrolio e sui porti. Il presidente ha inoltre indicato che le decisioni sui dazi dipendono dal suo potere, lasciando intendere che potrebbe ricorrere a misure più drastiche. La discussione si concentra ora sulle sue possibilità di azione nel settore energetico e portuale.

«Ho il potere di distruggere un Paese, ma non di imporre i dazi». Fallita la seconda alternativa Donald Trump potrebbe tornare alla prima. La frase pronunciata nella conferenza stampa con cui ha attaccato la Corte Suprema - colpevole di aver delegittimato la guerra dei dazi - fa pensare a un attacco all'Iran in programma già per oggi o domani. Non un attacco definitivo, ma una sorta di avvertimento sufficiente a trasformarsi nell'argomento principale di quel discorso sullo Stato dell'Unione che il presidente deve pronunciare martedì. Anche perché l'alternativa sarebbe quella di rifugiarsi in un discorso autodifensivo.