Trump messaggio a Ronaldo | Abbiamo bisogno di te ora

Donald Trump ha pubblicato un video sui social in cui invita Cristiano Ronaldo a trasferirsi negli Stati Uniti. La causa è il suo desiderio di rafforzare il calcio americano con la presenza di una stella come lui. Trump afferma che il portoghese è il migliore di sempre e che il paese ha bisogno delle sue qualità. Ronaldo potrebbe valutare questa proposta, mentre il mondo segue attentamente la vicenda.

Con questo video pubblicato sui social, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mandato un messaggio a Cristiano Ronaldo: "Sei il più grande di tutti i tempi, abbiamo bisogno di te in America, vieni qui ora". Dopo il messaggio, il video prosegue con un filmato generato con l'intelligenza artificiale che mostra i due che palleggiano insieme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Trump: «Penso che Putin e Zelensky vogliano un accordo». Il leader ucraino: «Ora abbiamo bisogno di un piano preciso» Le recenti dichiarazioni di Donald Trump e il commento di Zelensky evidenziano la complessità delle prospettive di pace in Ucraina.

Trump: "Abbiamo bisogno della Groenlandia per questioni di sicurezza nazionale"L’affermazione di Donald Trump riguardo alla Groenlandia evidenzia l’importanza strategica di questa regione per la sicurezza nazionale.

Trump Plays Football With Ronaldo In AI Video | N18G

Khamenei incendia i negoziati. Messaggio a Trump: "Non ci distruggerai, la portaerei può affondare" x.com

Tg2. . Secondo #Trump è necessaria una piena e immediata smilitarizzazione di #Hamas. Il messaggio alla vigilia della prima riunione del #Boardofpeace - facebook.com facebook