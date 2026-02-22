Trump fa appendere il suo ritratto fuori dal Dipartimento di Giustizia | è una nuova sfida?

Donald Trump ha fatto appendere il suo ritratto sul dipartimento di giustizia, per protestare contro le accuse rivoltegli. Le operazioni sono state portate avanti da operai con un elevatore, che hanno fissato uno striscione blu con il suo volto gigante sulla facciata dell’edificio. L’azione mira a mostrare la sua presenza pubblica e a sfidare le accuse legali. Gli abitanti del quartiere osservano la scena, mentre il ritratto domina l’ingresso del palazzo.

Nelle scorse ore, operai su un elevatore aereo hanno fissato alla facciata del Robert F. Kennedy Department of Justice Building, nel cuore di Washington, un enorme striscione blu con il ritratto in bianco e nero del presidente Donald Trump. Sotto l’immagine campeggia la scritta “Make America Safe Again”, lo slogan che l’amministrazione utilizza per promuovere la sua politica sull’immigrazione irregolare e sulla criminalità violenta. Il costo dell’operazione? Secondo le prime ricostruzioni, circa 16.400 dollari, la stessa cifra impiegata per gli striscioni analoghi già appesi al Dipartimento del Lavoro e a quello dell’Agricoltura. 🔗 Leggi su Cultweb.it

