Trump dà un altro ritocco ai dazi | dal 10 al 15% con effetto immediato

Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di aumentare i dazi al 15% dopo che la Corte Suprema ha respinto la sua richiesta. La misura entra in vigore subito e riguarda specifici prodotti importati. La decisione mira a rafforzare la posizione commerciale del paese e risponde alle critiche di chi sostiene che l’incremento possa danneggiare le relazioni internazionali. L’annuncio è stato dato tramite un post sui social network ufficiali. La decisione potrebbe influenzare i prezzi sui mercati globali.

© Laverita.info - Trump dà un altro ritocco ai dazi: dal 10 al 15% con effetto immediato

Il presidente Usa annuncia sul suo social Truth un ulteriore incremento delle tariffe dopo la bocciatura della Corte Suprema. Aumenta l’incertezza per le imprese sulle politiche commerciali da adottare. Dopo la sentenza sui dazi della Corte Suprema Usa il commercio mondiale sembra un romanzo d’appendice dell’Ottocento. Le imprese iniziano la giornata convinte di sapere come va la storia. Invece l’autore - che in questo caso scrive direttamente dal suo social - decide un colpo di scena alla pagina successiva. 🔗 Leggi su Laverita.info Trump rilancia: “Dazi globali dal 10 al 15% con effetto immediato”Donald Trump annuncia un aumento immediato dei dazi globali dal 10% al 15%, reagendo alla sentenza della Corte suprema americana che aveva già dichiarato illegali i precedenti. Donald Trump aumenta i dazi globali dal 10 al 15% con effetto immediatoDonald Trump ha deciso di aumentare i dazi internazionali dal 10% al 15%, provocando una risposta immediata sui mercati globali. Trump minaccia dazi per chi ostacola piani per la Groenlandia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dazi smantellati. La Corte Suprema smonta la Trumpnomics; Usa, stop Corte Suprema a dazi. Trump ne firma altri al 10%, poi li aumenta al 15%; E ora cosa succede? Breve guida sul day after della sentenza che ha annullato i dazi di Trump; Cosa cambia per la Ue dopo il no ai dazi della Corte? Per gli Usa restano gli accordi già firmati con tariffe al 15%. Usa-Venezuela: Álvarez (economista), Da Trump altro scacco a Maduro, ma non sarà scacco mattoDonald Trump dà un nuovo scacco, ma non ci sarà scacco matto. Così Víctor Álvarez, premio nazionale delle Scienze ed ex ministro dell’Industria ed Estrazioni minerarie di Hugo Chávez, commenta le ... agensir.it «Da un GOAT all’altro»: Trump chiama Ronaldo alla Casa Bianca e il video diventa viraleVenerdì il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un video indirizzato direttamente alla stella del calcio portoghese. «Ronaldo, sei il più grande giocatore di tutti i tempi. Abbiamo bisogno di te ... msn.com Lula: 'Trump deve trattare tutti i Paesi allo stesso modo. Non vogliamo una nuova Guerra Fredda. Non vogliamo interferenze in nessun altro Paese' #ANSA - facebook.com facebook La Corte Suprema ha bocciato i dazi di Trump, perché non erano giustificati da alcuna vera emergenza. Può darsi che Trump riesca ad aggirare la sentenza. Ma il punto è un altro: quei dazi sono già un fallimento economico e politico. 1/2 x.com