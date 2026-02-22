Trump Assalto sventato a Mar-a-Lago | giovane della North Carolina morto dopo aver forzato l’ingresso

Un giovane di North Carolina ha perso la vita dopo aver tentato di forzare l’ingresso di Mar-a-Lago armato, causando l’intervento delle forze di sicurezza. La sua azione si è verificata alle 1:30 del 22 febbraio 2026, quando ha cercato di penetrare nel resort in Florida, residenza dell’ex presidente. La sua presenza ha provocato una rapida risposta delle autorità, che hanno aperto il fuoco per fermarlo. La vicenda rimane sotto indagine.

© It.insideover.com - Trump, Assalto sventato a Mar-a-Lago: giovane della North Carolina morto dopo aver forzato l’ingresso

Alle 1:30 am del 22 Febbriao 2926, un giovane poco più che ventenne ha tentato di entrare armato nel resort di Mar-a-Lago, in Florida, residenza del Presidente Donald Trump. È stato ucciso dagli agenti del Secret Service dopo aver oltrepassato un’area protetta con quello che appariva essere un fucile da caccia e una tanica di carburante. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’uomo sarebbe riuscito a introdursi nel perimetro di sicurezza mentre un altro veicolo stava uscendo dalla proprietà. Al momento dell’incidente, avvenuto intorno all’una di notte (ora locale), il Presidente si trovava alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su It.insideover.com Gli Stati Uniti sostengono di aver sventato un potenziale attacco di Capodanno in North CarolinaIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di aver impedito un possibile attacco in North Carolina durante la notte di Capodanno. Fbi: “Attentato Isis sventato a Capodanno in North Carolina”Il FBI ha annunciato di aver impedito un potenziale attacco terroristico da parte dell’ISIS durante la notte di Capodanno in North Carolina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Trump: Assalto super per catturare Maduro, guideremo Venezuela fino a transizione giustaLa cattura del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, è il risultato di un assalto mai visto dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, un successo straordinario. Guideremo il paese fino ad una ... adnkronos.com Venezuela, Trump: «Governeremo verso transizione sicura. Machado? Non ha il sosregno». Maduro e la moglie in carcere a BrooklynLe esplosioni a Caracas sono stati segnalate nei pressi dei centri del potere del chavismo, in particolare nelle aree in cui risiedono alti funzionari militari (Cartel de los Soles). Lo riportano ... ilmessaggero.it NUOVO VIDEO disponibile sul nostro canale YouTube Il 20 FEBBRAIO 1977, durante il primo tour dell'anno, Elvis Presley si esibisce al Coliseum di Charlotte, in North Carolina. Per vedere alcuni minuti dello spettacolo: https://youtu.be/dJrgvIpwBN - facebook.com facebook