Trump a sorpresa | Invierò una nave ospedale in Groenlandia Il premier danese | No grazie Qui tutti hanno libero accesso all' assistenza sanitaria non dipende da assicurazioni e patrimonio

Roma, 22 febbraio 2026 - Donald Trump ha stupito tutti, anche i suoi collaboratori, con un post sul suo Truth in cui informava dell’intenzione di inviare “una nave ospedale battente bandiera a stelle e strisce sull'isola più grande al mondo (Groenlandia, ndr), per per prendersi cura di molte persone malate e non assistite". Concludendo: "Sta arrivando!". Un post inatteso, digitato durante una cena con i governatori degli Stati Usa alla Casa Bianca, e dopo che il tycoon non aveva più parlato di Groenlandia da giorni, preso da altri impegni, se non assicurare occasionalmente alla stampa che i negoziati con la Danimarca, avviati dopo Davos, stavano continuando. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La premier danese a Trump: “Nave ospedale Usa in Groenlandia? Ma da noi la sanità c’è ed è pure gratuita”La premier danese ha risposto a Donald Trump, che aveva suggerito di inviare una nave ospedale negli insediamenti groenlandesi.

Trump invia in Groenlandia una nave ospedale ma il Governo rifiuta: “No grazie, qui la sanità è gratis”Il governo groenlandese ha respinto la proposta di Donald Trump di inviare una nave ospedale, perché qui i servizi sanitari sono gratuiti.

Trump. Sulla Groenlandia potrei usare una forza inarrestabile, ma non lo farò.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: U2, esce a sorpresa l'ep Days of Ash: canzoni contro l'Ice e Trump e per la pace a Gaza e in Ucraina; Trump sente Putin: Ci incontreremo a Budapest. Lo Zar: Relazioni a rischio con invio Tomahawk. Zelensky a Washington.

Trump inviò una lettera oscena a Epstein/ WsJ pubblica il messaggio, il presidente fa causa al giornaleIl Wall Street Journal pubblica una lettera oscena che Trump avrebbe inviato a Epstein per il compleanno di 50anni, scatta causa legale contro Murdoch Il Wall Street Journal ha pubblicato il ... ilsussidiario.net

Trump: accordo di pace entro 50 giorni o dure sanzioni dure alla Russia/ Ok a invio armi NATO in UcrainaTrump con il segretario NATO Rutte alla Casa Bianca: accordo pace in Ucraina o dazi al 100% alla Russia entro 50 giorni. Invio armi a Kiev, ma sui fondi.. L’INCONTRO TRUMP-RUTTE E L’ANNUNCIO SULLA ... ilsussidiario.net

I saggi, a sorpresa, hanno bocciato le tariffe imposte da mesi perché il tycoon “non aveva il potere di farlo”. L’inquilino della Casa Bianca risponde firmando altri dazi globali al 10%, poi annuncia che saranno del 15%. Trump attacca i due giudici conservatori d - facebook.com facebook

Usa. La Corte Suprema boccia i dazi di Trump - A sorpresa tre giudici repubblicani hanno votato contro alla proposta di Trump di utilizzare alcuni speciali misure per l'introduzione dei dazi sui beni importati. - QuiBrescia x.com