Trump a sorpresa | Invierò una nave ospedale in Groenlandia Il premier danese | No grazie Qui tutti hanno libero accesso all' assistenza sanitaria non dipende da assicurazioni e patrimonio

Donald Trump annuncia di voler inviare una nave ospedale in Groenlandia, citando la necessità di aiutare le persone senza accesso alle cure. Il progetto, che sorprende molti, mira a offrire assistenza medica a chi ne ha più bisogno. Il governo danese risponde con fermezza, sottolineando che l’isola garantisce già servizi sanitari gratuiti a tutti. La proposta di Trump suscita discussioni sulla gestione dell’assistenza sanitaria nelle aree remote. La decisione resta ancora in fase di valutazione.
Roma, 22 febbraio 2026 - Donald Trump ha stupito tutti, anche i suoi collaboratori, con un post sul suo Truth in cui informava dell'intenzione di inviare  "una nave ospedale battente bandiera a stelle e strisce sull'isola più grande al mondo (Groenlandia, ndr), per per prendersi cura di molte persone malate e non assistite". Concludendo: "Sta arrivando!".   Un post inatteso, digitato durante una cena con i governatori degli Stati Usa alla Casa Bianca, e dopo che il tycoon non aveva più parlato di Groenlandia da giorni, preso da altri impegni, se non assicurare occasionalmente alla stampa che i negoziati con la Danimarca, avviati dopo Davos, stavano continuando.

