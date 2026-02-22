truffano coniugi novantenni in abruzzo un arresto e una denuncia in campania

Un giovane di 21 anni è stato arrestato, e un minorenne denunciato, dopo aver truffato due coniugi di quasi novant’anni a Castellafiume. La truffa si è verificata nel pomeriggio, e i carabinieri di Cellole hanno scoperto il loro coinvolgimento durante un'operazione notturna nel Casertano. I due sono accusati di aver approfittato della buona fede degli anziani, fingendo di essere tecnici per ottenere denaro. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altri casi.

Tempo di lettura: 2 minuti I carabinieri hanno arrestato nella notte a Cellole, nel Casertano, un 21enne e denunciato un minore di 17 anni, con l’accusa di aver truffato nel pomeriggio di ieri due anziani coniugi quasi novantenni nel comune di Castellafiume (Aquila). I due sono stati fermati dai carabinieri per strada, mentre transitavano in via Taranto a Cellole a bordo della loro Panda, precedentemente segnalata dai carabinieri dell’Aquila come vettura sospetta. I militari hanno trovato addosso al 21enne l’intera refurtiva, ovvero 1.480 euro in contanti e vari monili in oro; il materiale è stato sequestrato e sarà restituito ai proprietari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

