Tronto | coppia muore nella tenda lei incinta Indagini per

Una coppia è morta nella tenda a Borgo Solestà, frazione di Ascoli Piceno, a causa di un sospetto avvelenamento. La donna, incinta, è stata trovata senza vita insieme al partner, mentre i soccorritori hanno trovato tracce di sostanze tossiche. Le autorità indagano per chiarire se si tratti di un incidente o di un episodio più complesso. La comunità si interroga sulle cause di questa perdita improvvisa. Le indagini continuano per fare luce sulla vicenda.

Tronto in Lutto: Intossicazione Accidentale o Mistero Nascosto nella Tenda di Ascoli Piceno?. La quiete di Borgo Solestà, frazione di Ascoli Piceno, è stata infranta da una tragedia che ha gettato nel dolore l’intera comunità. Maria Alejandra Nigrotti, 32 anni, originaria della Colombia, e il suo compagno, Evandro Maravalli, 29 anni, brasiliano, sono stati ritrovati senza vita all’interno di una tenda sul greto del fiume Tronto. La donna era in avanzato stato di gravidanza, rendendo il bilancio della tragedia ancora più pesante e straziante. Le indagini, coordinate dalla Procura, sono in corso per chiarire le dinamiche che hanno portato a questo terribile esito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Coppia trovata morta nella tenda, lei era incinta di 8 mesiUna coppia è stata trovata morta all’interno di una tenda abbandonata, probabilmente a causa delle basse temperature.

Coppia trovata morta nella tenda, lei era incinta di 8 mesi: sospetto choc sulla “stufetta killer”Una coppia è stata trovata morta nella tenda lungo il fiume Tronto, perché si sospetta che una stufetta difettosa abbia causato un incendio.

Giovane coppia morta in una tenda: lei era incinta di 8 mesi, ipotesi stufetta-killer

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giovane coppia morta in una tenda: lei era incinta di 8 mesi, ipotesi stufetta-killer; Ascoli, due persone trovate morte in una tenda nei pressi del cimitero; Due giovani trovati morti in una tenda vicino al fiume: giallo ad Ascoli; Tragedia lungo il Tronto: le vittime sono la 32enne Maria Alejandra Nigrotti e il 29enne Evandro Maravalli (Video e foto).

Coppia trovata morta in tenda: lei era incinta di 8 mesi. Le ipotesiRitrovamento drammatico vicino al fiume Tronto: la coppia era in tenda vicino al fiume Tronto. Cosa può essere successo. notizie.it

Tragedia nella tenda vicino al fiume Tronto: trovati morti un uomo e una donna incinta. Forse intossicati da una stufettaASCOLI - Un uomo di 30 anni e una donna fra i i 30 e 40 anni, senza fissa dimora, sono stati trovati senza vita in una tenda vicino al fiume Tronto nella zona di Borgo Solestà dove si erano accampati ... msn.com

ASCOLI - Un uomo di 30 anni e una donna fra i i 30 e 40 anni, senza fissa dimora, sono stati trovati senza vita in una tenda vicino al fiume Tronto nella zona di Borgo Solestà dove si erano accampati da un po' di tempo. La coppia in profondo stato di indigenza - facebook.com facebook