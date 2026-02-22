Troilo stende il Milan Parma corsaro 1-0 | Inter vola a +10

Troilo ha segnato il gol decisivo che ha portato il Parma a vincere 1-0 contro il Milan, sfruttando un errore difensivo dei rossoneri. Il portiere avversario ha parato alcuni tiri, ma non è riuscito a evitare la rete. La squadra emiliana ha mantenuto alta la concentrazione fino al fischio finale, conquistando tre punti importanti. I rossoneri hanno mostrato difficoltà in difesa durante l’intera partita, mentre il Parma ha dimostrato determinazione nel momento chiave.