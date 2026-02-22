Troilo stende il Milan Parma corsaro 1-0 | Inter vola a +10
Troilo ha segnato il gol decisivo che ha portato il Parma a vincere 1-0 contro il Milan, sfruttando un errore difensivo dei rossoneri. Il portiere avversario ha parato alcuni tiri, ma non è riuscito a evitare la rete. La squadra emiliana ha mantenuto alta la concentrazione fino al fischio finale, conquistando tre punti importanti. I rossoneri hanno mostrato difficoltà in difesa durante l’intera partita, mentre il Parma ha dimostrato determinazione nel momento chiave.
Milan-Parma 0-1 MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 5.5 (42'st Athekame sv), De Winter 6, Bartesaghi 6; Saelemaekers 6.5, Loftus-Cheek sv (11'pt Jashari 5.5; 41'st Nkunku sv), Modric 6, Rabiot 6, Estupiñan 5.5 (17'st Pavlovic 6); Pulisic 5.5 (17'st Füllkrug 6), Leão 6. In panchina: Pittarella, Terracciano, Gabbia, Odogu, Fofana, Ricci. Allenatore: Landucci 6 PARMA (3-5-2): Corvi 6.5; 6 Delprato 6, Troilo 7.5, Valenti 6.5; Britschgi 6, Bernabé 6 (14' st Nicolussi 6), Keita 6, Ordoñez 5.5 (14'st Sorensen 6), Valeri 5.5; Strefezza 6.5 (31'st Ondrejka 6), Pellegrino 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Parma, meraviglia a San Siro: Troilo stende il MilanTroilo ha segnato un gol decisivo su corner all'80, portando il Parma a vincere a San Siro contro il Milan.
Tonfo Milan a San Siro: il Parma passa con Troilo, Inter a +10Il Milan perde contro il Parma a causa di una rete del difensore all’80%.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Troilo stende il Milan, Parma corsaro 1-0: Inter vola a +10Milan-Parma 0-1 MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 5.5 (42'st Athekame sv), De Winter 6, Bartesaghi 6; Saelemaekers 6.5, Loftus-Cheek sv (11'pt Jashari 5.5; 41'st Nkunku sv), Modric 6, Rabiot 6, Estupiñ ... msn.com
Milan-Parma 0-1, gol e highlights: Leao colpisce il palo, la decide TroiloDopo il pareggio contro il Como nel recupero, il Milan perde dopo 24 giornate, battuto 1-0 dal Parma a San Siro. Gara complicata per i rossoneri: nel riscaldamento out Gabbia, dentro De Winter. Dopo 7 ... sport.sky.it
Giusi Triolo. The Macarons Project · L-O-V-E. Frolla all'olio senza glutine. Pazzesca! Si impasta che è una meraviglia, non si rompe e si stende così bene che non crederete ai vostri occhi. È la base perfetta per crostate e biscotti super facili, leggera e friabile al - facebook.com facebook