Triestina lutto | anziana soccombente incidente sale a 2 vittime

Un incidente sulla strada Triestina ha causato la morte di due persone, dopo che un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero. Una donna anziana, che si trovava a bordo, non è riuscita a salvarsi, portando il bilancio a due vittime. La scena si è svolta davanti a residenti che hanno assistito attoniti. Le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Una Triestina in Lutto: Il Bilancio dell'Incidente Sale a Due Vite Perdute. Mestre, 22 febbraio 2026 – Il dramma sulla Triestina si fa più amaro: sale a due il numero di vittime dell'incidente stradale avvenuto il 14 febbraio scorso. Marisa Gabrieli, 78 anni, è deceduta nella notte tra venerdì e sabato presso l'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove era ricoverata in gravissime condizioni da una settimana. La donna era la suocera di Lindita Ajazi, 55 anni, morta immediatamente nello scontro. L'incidente, che ha coinvolto tre veicoli – una Mercedes Glc, una Mini Countryman e un furgone Amazon – è avvenuto all'altezza dello svincolo con via Paliaga, lungo la statale Triestina.