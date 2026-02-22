trento perde 3 1 contro piacenza e viene raggiunta in classifica a 44 punti

Trento ha subito una sconfitta per 3-1 contro Piacenza, portando entrambe le squadre a 44 punti in classifica. La squadra di casa ha mostrato difficoltà in ricezione e attacco, mentre i piacentini hanno sfruttato al meglio le occasioni in battuta. La partita si è decisa già nel primo set, quando Piacenza ha preso il comando. La sfida si è conclusa con un'altra vittoria importante per gli ospiti.

Una partita decisiva si è svolta nella penultima giornata della stagione regolare di Superlega, portando a una vittoria fondamentale per il team di Piacenza contro i trentini. La sfida, giocata in casa, ha visto gli emiliani imporsi in quattro set, grazie a un’ottima strategia di gioco e a una prestazione solida, soprattutto nei momenti chiave. La vittoria ha avuto un impatto significativo in classifica, consentendo ai padroni di casa di avvicinarsi molto ai dolomitici, che al momento si attestano a soli un punto di distanza. Il risultato finale evidenzia la capacità della formazione emiliana di mantenere la concentrazione, portando a casa un successo importante in vista della fase finale della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

