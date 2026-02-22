Trent’anni del Banco alimentare Arrivano i primi festeggiamenti

Il Banco Alimentare della Toscana festeggia trent’anni di attività, dopo aver distribuito milioni di pasti ai bisognosi. La celebrazione inizia questa mattina al Museo Piaggio, con un evento che coinvolge il presidente Leonardo Berni e alcuni dei fondatori, tra cui Leonardo Carrai. Alla cerimonia partecipano anche volontari e rappresentanti locali, che condividono ricordi e successi di tre decenni di solidarietà. La mattinata si conclude alle 13 con un momento di riflessione e scambio di auguri.

Dal Museo Piaggio iniziano i festeggiamenti per i 30 anni del Banco Alimentare della Toscana. Nella casa della Vespa si terrà stamani, dalle 9 alle 13, un evento celebrativo al quale parteciperà il presidente del Banco della Toscana, Leonardo Berni, con il direttivo, tra cui Leonardo Carrai tra i fondatori dell'associazione. Per il Comune di Pontedera interverrà la vicesindaca con delega alle Politiche sociali, Carla Cocilova, impegnata nel coordinamento della Tavola del Cibo che coordina i vari enti che sul territorio si occupano di assistenza alimentare alle famiglie in difficoltà. Tra le varie iniziative anche la consolidata esperienza dell' Emporio Alimentare di Pontedera, gestito da quattro anni con il supporto dell'associazione Rete Alimentiamo.