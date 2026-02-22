trent forrest guida il baskonia alla vittoria nella copa del rey 2026 battendo il real madrid

Trent Forrest ha guidato il Baskonia alla vittoria nella Copa del Rey 2026, grazie a una prestazione decisiva nella partita decisiva contro il Real Madrid. La sua energia e precisione in campo hanno cambiato le sorti della sfida, contribuendo a ribaltare il risultato a favore della squadra basca. Forrest ha segnato punti fondamentali e ha orchestrato l’attacco con grande abilità, portando il team alla conquista del trofeo. La vittoria si è concretizzata in un finale emozionante.