Trent Forrest ha guidato il Baskonia alla vittoria nella Copa del Rey 2026, grazie a una prestazione decisiva nella partita decisiva contro il Real Madrid. La sua energia e precisione in campo hanno cambiato le sorti della sfida, contribuendo a ribaltare il risultato a favore della squadra basca. Forrest ha segnato punti fondamentali e ha orchestrato l’attacco con grande abilità, portando il team alla conquista del trofeo. La vittoria si è concretizzata in un finale emozionante.
Nel 2026 la Copa del Rey ha visto emergere un protagonista indiscusso: Trent Forrest, protagonista della cavalcata del Kosner Baskonia verso la finale disputata a Valencia. La sua leadership tecnica e la capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco hanno definito una prestazione globale di alto livello, collocando Forrest al centro della conquista del trofeo. l’apporto del playmaker si è tradotto in numeri di rilievo: 17,7 punti di media, 7,3 assist, 6 rimbalzi e una valutazione media di 28,7. nei quarti di finale contro la La Laguna Tenerife, Forrest ha totalizzato 21 punti e una valutazione di 28. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Albacete-Real Madrid (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Arbeloa debutta in Copa del ReyMercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 21:00 si gioca la partita Albacete-Real Madrid, valida per la Copa del Rey.
Il Barcellona affronterà la squadra vincente del Real Madrid nei quarti di finale della Copa del ReyIl Barcellona affronterà la squadra vincente tra Real Madrid e Albacete nei quarti di finale della Copa del Rey.
