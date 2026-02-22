Treno del Ricordo a Salerno Vietri FdI | Una pagina di storia da trasmettere ai giovani

Il Treno del Ricordo a Salerno ha portato alla luce una delle pagine più dolorose della storia italiana, a causa del suo scopo di mantenere viva la memoria delle vittime dell’Olocausto. La manifestazione ha coinvolto studenti e cittadini, che hanno assistito a testimonianze e mostre sul tema. La presenza di giovani nelle stazioni ha rafforzato l’obiettivo di trasmettere i ricordi alle nuove generazioni. La manifestazione si conclude con un momento di riflessione collettiva.

Vietri: "Trasmettere alle nuove generazioni una memoria completa e condivisa, libera da strumentalizzazioni, affinchè simili drammi non si ripetano" “Il Treno del Ricordo rappresenta un momento di profonda riflessione collettiva su una pagina dolorosa della nostra storia nazionale, che per troppo tempo è rimasta ai margini della memoria pubblica”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri, a margine della sua partecipazione alla cerimonia organizzata presso la stazione di Salerno. L’iniziativa, dedicata al ricordo delle vittime delle Foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata, si è svolta alla presenza del Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Antonio Iannone, di autorità civili e militari e di numerosi studenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Giorno del Ricordo, Meloni: “Una storia che appartiene all’Italia intera”. Al via il Treno del RicordoOggi, in tutta Italia si celebra il Giorno del Ricordo. Il 'Treno del ricordo' arriva a Bologna: "I giovani devono conoscere la storia per non ripeterla" | VIDEOIl ‘Treno del ricordo’ è arrivato ieri a Bologna, fermandosi alla stazione centrale, per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Torna il Treno del Ricordo per non dimenticare le vittime delle foibe; Treno del Ricordo-Stazione dell’Aquila, mercoledì 18 febbraio 2026; Il 'Treno del ricordo' arriva a Bologna: I giovani devono conoscere la storia per non ripeterla | VIDEO; A Latina arriva il Treno del Ricordo: mostra itinerante in memoria delle vittime delle foibe. Gruppo FS, Treno del Ricordo: tappa a Roma in memoria delle vittime delle foibeDonnarumma (Gruppo FS): Questa è la sesta tappa del viaggio del Treno del Ricordo, che non è solo un convoglio ferroviario ma dà alle nuove generazioni ... affaritaliani.it Roma, a Ostiense il Treno del Ricordo 2026. Il progetto per ricordare la tragedia delle FoibePresente anche il ministro dell'Istruzione Valditara. Non solo il ricordo ma un vero percorso educativo le parole dell'assessora comunale alle Pari Opportunità Monica Lucarelli ... rainews.it Foibe, “Treno del Ricordo” alla Stazione di Salerno - facebook.com facebook Roma Oggi e domani alla Stazione Ostiense fa tappa il "Treno del Ricordo" partito il 10 febbraio dalla stazione di Trieste per attraversare l’Italia e raccontare il dramma delle Foibe. La mostra itinerante - promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, An x.com