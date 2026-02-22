tre torri di 18 piani al confine con novate

Un progetto immobiliare di tre torri di 18 piani ha ottenuto il via libera, portando la costruzione di un nuovo complesso residenziale vicino a Novate. La decisione deriva dall’approvazione delle autorità, che hanno accolto la richiesta di sviluppo presentata dalla società edilizia. La zona interessata si trova a pochi metri dai quartieri già densamente abitati, e il cantiere si prevede inizi presto. La realizzazione cambierà l’aspetto di quell’area.

Tre torri da 18 piani, un parco e la ciclabile: ecco il nuovo quartiere che sorgerà tra la Comasina e NovateTra la Comasina e Novate, sorgerà un nuovo quartiere residenziale caratterizzato da tre torri di 18 piani, un parco pubblico e una pista ciclabile.

Torri di 9 piani, uffici, negozi: così il cemento si "mangia" (ancora) gli ex scali di MilanoLa riqualificazione degli ex scali di Milano Tre piazze prevedeva un parco di 41 mila metri quadrati, percorsi pedonali e piste ciclabili.

