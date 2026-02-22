Tre nomi di Florence Knapp L’importanza di chiamarsi…

Florence Knapp ha descritto tre nomi di un ragazzo, perché ha scoperto il suo carattere manipolatore. La vittima aveva inizialmente trovato il giovane affabile e premuroso, ma con il tempo ha notato comportamenti violenti e prepotenti. Le sue azioni hanno portato alla luce un lato nascosto, diverso da quello apparso all’inizio. Ora si cerca di capire come proteggersi da persone che nascondono la loro vera natura.

È un ragazzo carino, gentile, simpatico. Te lo sposi, e poco alla volta svela il suo vero volto: manesco, prevaricatore, manipolatore. Tante storie di violenza domestica si possono riassumere così. E quando ci si accorge di essere in trappola, in balia di un uomo che non tornerà mai a essere quello di prima, è troppo tardi. È quanto accade a Cora nel romanzo Tre nomi di Florence Knapp ( Garzanti ), vittima di Gordon, uomo fascinoso e medico rispettato dalla comunità.