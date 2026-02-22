Tre anni di attesa e un trapianto salvavita | la mamma ringrazia l’equipe di Malattie Infettive di Frosinone

Anna Maria ha aspettato tre anni per un trapianto di fegato e ora ringrazia l’équipe di Malattie Infettive di Frosinone. La causa è un’insufficienza epatica grave che ha richiesto un intervento urgente. La ragazza ha ricevuto il trapianto a Padova, un'operazione che le ha salvato la vita. La famiglia ha vissuto momenti di incertezza, ma ora si concentra sulla sua ripresa. La sua storia dimostra quanto siano fondamentali le donazioni di organi.

La storia di Anna Maria e della figlia, salvata grazie al trapianto di fegato a Padova e all’impegno del personale ospedaliero frusinate Ci sono momenti in cui una telefonata può cambiare tutto. Per la figlia di Anna Maria, quel momento è arrivato a dicembre, quando ha finalmente ricevuto un trapianto di fegato a Padova. Ma il cammino verso questa nuova vita è stato lungo e faticoso: tre anni sospesi tra speranza e paura, con ogni giorno scandito dall’attesa di quell’unico segnale capace di salvare una vita. Durante questo difficile percorso, a fare da pilastro per la famiglia è stato il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Frosinone. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Malattie infettive, due anni fa alto consumo di antibiotici: oggi trend invertitoDue anni fa si registrava un elevato consumo di antibiotici, mentre oggi si osserva un trend in calo.

Perquisizioni al reparto di Malattie Infettive, interpellanza di Fondamenta-Avs: "La cura non si criminalizza"Il 11 e 12 febbraio, la polizia ha effettuato delle perquisizioni nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna, dopo che alcuni medici avevano sollevato dubbi sulla possibilità di trasferire alcuni migranti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr).

Cardiochirurgia al Giovanni XXIII: si riparte dopo tre anni: un bimbo già operato, dieci in d’attesaA Bari Il reparto era stato chiuso nel 2023 e tanti piccoli pazienti sono stati sottoposti a interventi in altre regioni. Il ds del Policlinico, Sivo: Per ... bari.repubblica.it

Cardarelli (Napoli). Tre anni di attesa per un intervento? Il DG: È successo perché ha seguito canali amicali. Ma Ciarambino (5 Stelle) insiste: Tutto protocollato ...Tre anni di attesa dalla prenotazione per essere chiamato ad effettuare l’intervento chirurgico di asportazione di un adenoma prostatico presso l’Urologia del Cardarelli. La notizia, diffusa e ... quotidianosanita.it

trasferito nella notte al reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Santobono di Napoli - facebook.com facebook