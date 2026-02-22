Travolto e ucciso sulle strisce Condannato a due anni l’investitore di Massimiliano

L’uomo di 48 anni è stato investito e ucciso mentre attraversava sulle strisce pedonali, a causa di un’auto che non ha frenato in tempo. L’investitore, che si trovava alla guida di un veicolo, ha ricevuto una condanna di due anni di carcere. Il tragico incidente si è verificato il 26 novembre 2024 sulla strada Marecchiese, nel tratto di Pietracuta di San Leo. La vittima stava attraversando in modo corretto al momento dell’impatto.

Si conclude con una sentenza di condanna il procedimento penale relativo all’investimento mortale avvenuto il 26 novembre 2024 sulla strada Marecchiese nel tratto di Pietracuta di San Leo, in cui ha perso la vita un uomo di 48 anni. La vittima era Massimiliano Crivellari, progettista dell’Irci, figura nota a Santarcangelo, dove aveva ricoperto in passato l’incarico di consigliere comunale tra le fila di Forza Italia. Un impatto devastante, che purtroppo non aveva lasciato scampo al 48enne, il cui cuore aveva smesso di battere nonostante il disperato intervento dei mezzi di soccorso con i sanitari del 118 che avevano provato in tutti i modi possibili a salvare la sua vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Travolto sulle strisce e ucciso: morto un pedoneGiovedì sera 19 febbraio, un uomo è stato investito e ucciso a Villaverla, in provincia di Vicenza, perché un’auto lo ha travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Pensionato travolto e ucciso sulle strisce pedonali dopo la Messa di mezzanotte: la pirata della strada è una ragazza di 21 anni

