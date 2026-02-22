Trasporti scioperi in arrivo a fine febbraio | cosa cambia per chi viaggia

Un importante sciopero nel settore dei trasporti è stato annunciato per fine febbraio 2026, provocando disagi ai pendolari e ai viaggiatori. La causa principale è la protesta per le condizioni di lavoro e i salari, che ha coinvolto numerosi operatori del settore. Le manifestazioni potrebbero portare alla cancellazione di molte corse di treni, autobus e voli, creando disservizi diffusi. Chi pianifica spostamenti in quei giorni dovrebbe verificare gli orari aggiornati delle compagnie.

Fine mese di febbraio 2026 difficile per coloro che dovranno affrontare grandi spostamenti. Il settore dei trasporti è in mobilitazione. Secondo quanto indicato sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si comincia giovedì 26 febbraio con uno sciopero nazionale del trasporto aereo, lo stop riguarderà personale di terra e di volo di alcune grandi compagnie aeree e lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti. Previsti possibili ritardi e cancellazioni. Si consiglia di informarsi per tempo sui siti degli aeroporti e delle compagnie aeree. Venerdì 27 febbraio è la volta del trasporto pubblico locale con lo sciopero di 4 ore (dalle 16 alle 20) del personale Arriva Italia di Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

