Trasporta rifiuti speciali senza autorizzazione | denunciato dai carabinieri

Un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato a trasportare rifiuti speciali senza permesso, in un'area industriale. I carabinieri hanno intercettato il veicolo e controllato il carico, che conteneva sostanze potenzialmente pericolose. La mancanza di documenti e autorizzazioni ha portato all’identificazione dell’irregolarità. Il conducente ha tentato di giustificarsi, ma i militari hanno proceduto con l’accertamento. La polizia ambientale sta verificando le responsabilità dell’uomo.

Il 45enne è stato fermato a bordo dell'Apecar: all'interno del mezzo sono stati rinvenuti diversi materiali, tra cui parti meccaniche intrise di olio esausto e gasolio, classificati come rifiuti pericolosi Fermato dai carabinieri mentre trasporrta rifiuti speciali, anche pericolosi, senza alcuna autorizzazione. Per questo un 45enne di nazionalità rumena, residente a Grazzanise, è stato denunciato in stato di libertà. Nel corso del servizio, i militari hanno sottoposto a controllo un veicolo Piaggio Apecar, con targa, utilizzato per il trasporto di svariati rifiuti speciali in assenza delle previste autorizzazioni.