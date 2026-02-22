Trasformare una caduta in un' opportunità | la sfida dopo la retrocessione

Il Monviso Volley affronta una retrocessione causata da una serie di sconfitte consecutive. La società ha deciso di rinnovare il percorso, puntando su giovani talenti e investendo in allenamenti intensivi. I giocatori si concentrano su miglioramenti tattici e fisici, cercando di trasformare le difficoltà in una spinta per la prossima stagione. La squadra lavora con determinazione per risalire la china e tornare a competere ai livelli precedenti.

Nell'immediato post-season la gestione di Monviso Volley presenta una lettura lucida della situazione, assumendosi la responsabilità e guardando con determinazione al futuro. La retrocessione in Serie A2 è analizzata come un punto di partenza per una ricostruzione strutturata, volta a consolidare una base solida e a definire un percorso credibile per gli anni a venire. La chiusura del campionato non ha soddisfatto le aspettative e il responso del campo ha imposto una riflessione profonda. La retrocessione in Serie A2 è accettata con il massimo rispetto, riconoscendo che, nonostante l'impegno profuso, gli obiettivi fissati non sono stati raggiunti.

Sambenedettese, cambio in panchina a stagione in corso: Mancinelli sfida la retrocessione dopo l’esonero di D’Alesio.La Sambenedettese cambia allenatore a stagione in corso.

Il presidente Acquaroli: “La nostra sfida per i giovani, una terra che dà opportunità. E la Zes è una rivoluzione”Il presidente Acquaroli sottolinea l'importanza delle opportunità offerte dalla terra e dall’innovazione, evidenziando la ZES come una vera rivoluzione per lo sviluppo locale.

