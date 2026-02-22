Trapianto fatale la mamma di Domenico vuole la verità | partite le indagini

La morte di un bambino di due anni durante un trapianto ha spinto la madre a chiedere chiarimenti e ha portato all’apertura di un’inchiesta. La famiglia sostiene che ci siano state mancanze da parte dei medici, mentre le autorità sanitarie verificano le cause del decesso. I dettagli sull’intervento e sulle eventuali negligenze sono ancora al centro delle indagini. La vicenda ha suscitato grande scalpore nella comunità locale.

La Procura di Napoli indaga sulla morte del bimbo di due anni mentre la famiglia accusa i medici di omicidio. Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, ha deciso di rompere il silenzio durante una drammatica testimonianza televisiva per pretendere risposte chiare sulla tragica fine del figlio. Il bambino, di appena due anni, si è spento il 21 febbraio scorso dopo un’agonia durata due mesi a seguito di un trapianto di cuore che si è rivelato un fallimento totale. “Voglio giustizia, voglio la verità, tutta la verità, ora basta perché devo avere giustizia per mio figlio, me lo devono assolutamente”, ha dichiarato la donna con voce ferma. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Trapianto di cuore fallito, la mamma di Domenico: Voglio tutta la veritàIntanto, fuori dall'ospedale Monaldi di Napoli, dove il piccolo era ricoverato dal 23 dicembre, è stato creato un commosso memoriale con fiori e biglietti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ... tg24.sky.it

Morte del piccolo Domenico, Carabinieri al Monaldi: sequestrati cellulari. La mamma: Ora giustiziaIl lungo addio si conclude all'alba di ieri. Cittadini in pellegrinaggio per un omaggio di fiori e palloncini bianchi. L’avvocato della famiglia: Si proceda per omicidio colposo, non volontario ... rainews.it

Napoli, le immagini di Domenico prima del trapianto. Il video diffuso dalla famiglia mostra il bimbo sorridente e felice prima dell’operazione che, dopo due mesi di agonia, si è rivelata fatale. Restano aperti gli interrogativi su errori e responsabilità nella gestion - facebook.com facebook