Transylvania Circus domenica a teatro con tutta la famiglia

Il teatro Verdi di Monte San Savino presenta “Transylvania Circus” perché vuole offrire un’esperienza diversa per le famiglie. La rappresentazione, in programma domenica alle 17:30, coinvolge adulti e bambini con numeri di acrobazia e clown. La scelta di inserire questo spettacolo mira a creare un momento di svago e divertimento condiviso. La sala si prepara ad accogliere il pubblico, pronto a vivere una serata ricca di sorprese e emozioni.

© Lanazione.it - "Transylvania Circus", domenica a teatro con tutta la famiglia

Domenica a teatro con tutta la famiglia. Accanto alla programmazione principale, il teatro Verdi di Monte San Savino dedica un'attenzione particolare alle famiglie con una speciale rassegna di eventi a fin di scoperta, interesse e divertimento per tutte le età con inizio alle 17:30.