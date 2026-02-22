Tragico incidente a Morciano di Romagna | morto un 19enne

Un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Morciano di Romagna, a causa di un'auto che è uscita di strada nella notte tra il 21 e il 22 febbraio. La vettura ha tamponato un albero lungo la provinciale, provocando danni gravissimi. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma le ferite del ragazzo sono risultate fatali. La strada rimane chiusa al traffico per le operazioni di rilievo.

Auto fuori strada nella notte. Questa notte, tra il 21 e 22 febbraio, a Morciano di Romagna (Rimini), un giovane di 19 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale. Il drammatico schianto. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 3 del mattino, l 'auto guidata dal ragazzo, residente nel Pesarese, è uscita autonomamente di strada, urtando due alberi prima di precipitare in una scarpata. L'impatto è stato fatale per il giovane, rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo. Ferita una 16enne. A bordo dell'auto c'era anche una ragazza di 16 anni, che è riuscita a uscire dall'abitacolo e a raggiungere un'abitazione per chiedere aiuto, percorrendo la scarpata nel buio e nel fango.