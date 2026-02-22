Tragedia nella notte a Roma schianto all’altezza di Largo Fochetti | indagini in corso sulla dinamica

Una collisione mortale si è verificata nella notte a Roma, causando la morte di una persona. La causa sembra legata a un’alta velocità e alla negligenza del conducente, che ha perso il controllo del veicolo. Sul luogo dell’incidente, un’auto si è schiantata contro un albero vicino a Largo Fochetti, provocando danni ingenti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre i soccorritori cercano di ricostruire quanto accaduto.

Roma, 22 febbraio 2026 – Incidente mortale nella notte lungo via Cristoforo Colombo, una delle arterie principali della Capitale. Intorno all’1:30, all’altezza di Largo Angelo Fochetti, si è verificato un violento scontro tra un’autovettura e uno scooter: a perdere la vita è stato un uomo di 61 anni. Secondo le prime informazioni, nell’impatto sono rimasti coinvolti una Opel Karl, guidata da un 26enne italiano, e uno Honda Sh 300 su cui viaggiava la vittima. Le condizioni del 61enne sono apparse subito gravissime e per lui non c’è stato nulla da fare. Il giovane alla guida dell’auto si è fermato per prestare soccorso ed è stato successivamente accompagnato in ospedale per essere sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici di rito, come previsto in questi casi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

