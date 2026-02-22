Tragedia in NFL Rondale Moore dei Minnesota Vikings trovato morto nel suo appartamento | aveva 25 anni

Rondale Moore, giocatore dei Minnesota Vikings, è stato trovato morto a 25 anni nel suo appartamento di New Albany, Indiana. La polizia ha scoperto il corpo durante un intervento di routine, senza segnalare segni di violenza. La causa della morte non è ancora nota, ma la famiglia ha espresso il suo dolore. La comunità sportiva si stringe intorno ai familiari mentre si attende l’autopsia. La notizia ha sconvolto i tifosi e i compagni di squadra.