Tragedia in NFL Rondale Moore dei Minnesota Vikings trovato morto nel suo appartamento | aveva 25 anni
Rondale Moore, giocatore dei Minnesota Vikings, è stato trovato morto a 25 anni nel suo appartamento di New Albany, Indiana. La polizia ha scoperto il corpo durante un intervento di routine, senza segnalare segni di violenza. La causa della morte non è ancora nota, ma la famiglia ha espresso il suo dolore. La comunità sportiva si stringe intorno ai familiari mentre si attende l’autopsia. La notizia ha sconvolto i tifosi e i compagni di squadra.
Lutto nel mondo della NFL, è morto a 25 anni Rondale Moore: il giocatore dei Minnesota Vikings è stato trovato sabato notte dalla polizia di New Albany, in Indiana. Sono in corso le indagini per stabilire le cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it
