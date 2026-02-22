Traffico Roma del 22-02-2026 ore 20 | 30

Una perdita di energia ha causato il blackout in alcune zone di Roma alle 20:30 del 22 febbraio 2026. La mancanza di corrente ha provocato disagi ai cittadini e interruzioni nei servizi pubblici. Le autorità hanno intervenuto rapidamente, ma alcune aree sono rimaste al buio per diverse ore. La causa del guasto sembra essere un guasto tecnico alla rete elettrica. Restano in corso verifiche per evitare che si ripeta un episodio simile.

Luceverde Roma ben trovati nuovi lavori di scavo sulla via Salaria in direzione del centro comportano una riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe inevitabili disagi per il traffico diretto in città termine lavori previsto per il prossimo 28 febbraio porterà in programma per oggi dalle 16 alle 20 i manifestanti partiranno da piazza dell'esquilino per raggiungere Piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Liberiana Piazza di Santa Maria Maggiore via Merulana e Piazza San Giovanni in Laterano previste chiusure e deviazioni al passaggio del corteo a Roma o quarta domenica ecologica della stagione 20252026 Stop per i veicoli privati escluse le consuete deroghe all'interno della cosiddetta fascia verde dalle 730 alle 1230 e poi nel pomeriggio dalle 16 alle 19 l'orario dello stop pomeridiano tiene conto delle incontro Roma Cremonese in programma per le 20:45 di questa sera all'Olimpico al pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 20:30Alle otto e mezza di sera, il traffico a Roma rimane congestionato in alcune zone.

Traffico Roma del 20-02-2026 ore 20:30Il traffico a Roma il 20 febbraio 2026 alle 20:30 si è intensificato a causa di un incidente sulla Pontina, che ha causato lunghe code in entrambe le direzioni.

