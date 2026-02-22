Traffico Roma del 22-02-2026 ore 19 | 30

Le operazioni di scavo sulla via Salaria, che riducono la carreggiata dall’aeroporto dell’Urbe verso il centro, causano rallentamenti nel traffico romano. I lavori, iniziati questa mattina, dureranno fino al 28 febbraio e coinvolgono anche deviazioni per il corteo previsto nel pomeriggio, che partirà da piazza dell’Esquilino e arriverà a piazza San Giovanni. Le chiusure temporanee alterano la viabilità, creando disagi agli automobilisti e ai pedoni in zona.

Luceverde Roma ben trovati nuovi lavori di scavo sulla via Salaria in direzione del centro comportano una riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe inevitabili disagi per il traffico diretto in città termine lavori previsto per il prossimo 28 febbraio porterà in programma per oggi dalle 16 alle 20 i manifestanti partiranno da piazza dell'esquilino per raggiungere Piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Liberiana Piazza di Santa Maria Maggiore via Merulana e Piazza San Giovanni in Laterano previste chiusure e deviazioni al passaggio del corteo a Roma o quarta domenica ecologica della stagione 20252026 Stop per i veicoli privati escluse le consuete deroghe all'interno della cosiddetta fascia verde dalle 730 alle 1230 e poi nel pomeriggio dalle 16 alle 19 l'orario dello stop pomeridiano tiene conto delle incontro Roma Cremonese in programma per le 20:45 di questa sera all'Olimpico al pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 19:30Questa sera a Roma si registrano diversi disagi alla circolazione.

Traffico Roma del 19-02-2026 ore 19:30Il 19 febbraio 2026 alle 19:30, un incidente ha causato forti rallentamenti a Roma, coinvolgendo la tangenziale in direzione San Giovanni.

Traffico Roma del 22-02-2026 ore 14:30

