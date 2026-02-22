Traffico Roma del 22-02-2026 ore 18 | 30

Lavori di scavo sulla via Salaria hanno ridotto una carreggiata in direzione del centro, creando disagi al traffico. La causa è il cantiere aperto all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe, che durerà fino al 28 febbraio. Oggi, tra le 16 e le 20, manifestanti si muoveranno da piazza dell’Esquilino verso piazza di Porta San Giovanni, con chiusure e deviazioni lungo il percorso. Le modifiche alla viabilità influiranno anche sul traffico attorno allo stadio Olimpico.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-02-2026 ore 18:30

Luceverde Roma ben trovati nuovi lavori di scavo sulla via Salaria in direzione del centro comportano una riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe inevitabili disagi per il traffico diretto in città termine lavori previsto per il prossimo 28 febbraio porterà in programma per oggi dalle 16 alle 20 i manifestanti partiranno da piazza dell'esquilino per raggiungere Piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Liberiana Piazza di Santa Maria Maggiore via Merulana e Piazza San Giovanni in Laterano previste chiusure e deviazioni al passaggio del corteo a Roma o quarta domenica ecologica della stagione 20252026 Stop per i veicoli privati escluse le consuete deroghe all'interno della cosiddetta fascia verde dalle 730 alle 1230 e poi nel pomeriggio dalle 16 alle 19 l'orario dello stop pomeridiano tiene conto delle incontro Roma Cremonese in programma per le 20:45 di questa sera all'Olimpico al pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Traffico Roma del 02-02-2026 ore 18:30Il traffico a Roma questa sera resta molto intenso. Traffico Roma del 18-02-2026 ore 18:30Il traffico a Roma il 18 febbraio 2026 alle 18:30 si intensifica a causa di un incidente in via di Boccea, all’altezza di via Vernante. Crazy Comments From Trump Supporters Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Sito Istituzionale | Il 22 febbraio è domenica ecologica; Domenica ecologica a Roma, stop alle auto e spazio ai cammini urbani; Roma - Domenica 22 Febbraio seconda Domenica Ecologica del 2026. Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolareIl 22 febbraio per la penultima domenica ecologica del 2026 la Ztl Fascia Verde di Roma sarà interdetta ai veicoli con motori endotermici dalle 7 ... fanpage.it Traffico Roma del 22-02-2026 ore 14:30Luceverde Roma ben trovati nuovi lavori di scavo sulla via Salaria in direzione del centro comportano una riduzione di carreggiata all'altezza ... romadailynews.it Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolare - facebook.com facebook Domani c'è il blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti ift.tt/hDKkS5N x.com