Traffico Roma del 22-02-2026 ore 14 | 30

Lavori di scavo sulla via Salaria hanno ridotto le corsie all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe, causando rallentamenti nel traffico verso il centro. La modifica è stata decisa per permettere il rifacimento delle tubature, con lavori previsti fino al 28 febbraio. Nel frattempo, manifestanti partiranno da piazza dell'Esquilino alle 16, dirigendosi verso Piazza di Porta San Giovanni, con chiusure e deviazioni in zona. La viabilità rimane complessa in diverse zone della città, soprattutto nel pomeriggio.

Luceverde Roma ben trovati nuovi lavori di scavo sulla via Salaria in direzione del centro comportano una riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe inevitabili disagi per il traffico diretto in città termine lavori previsto per il prossimo 28 febbraio porterà in programma per oggi dalle 16 alle 20 i manifestanti partiranno da piazza dell'esquilino per raggiungere Piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Liberiana Piazza di Santa Maria Maggiore via Merulana e Piazza San Giovanni in Laterano previste chiusure e deviazioni al passaggio del corteo a Roma o quarta domenica ecologica della stagione 20252026 Stop per i veicoli privati escluse le consuete deroghe all'interno della cosiddetta fascia verde dalle 730 alle 1230 e poi nel pomeriggio dalle 16 alle 19 l'orario dello stop pomeridiano tiene conto delle incontro Roma Cremonese in programma per le 20:45 di questa sera all'Olimpico al pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 14:30Questa mattina, le Fori Imperiali sono state chiuse al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia.

Traffico Roma del 14-02-2026 ore 14:30Roma, alle 14:30 del 14 febbraio 2026, si registrano rallentamenti nel traffico a causa di un incidente in via della Magliana.

